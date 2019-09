La muerte de las llamadas de voz: las nuevas generaciones son alérgicas a hablar por teléfono

El ensayo titulado The App Generation aborda este fenómeno y habla de que un 92% de los jóvenes entre 14 y 24 años prefiere no llamar por teléfono y comunicarse a través de texto. El mismo estudio recoge que se trata de un rasgo generacional que define el contexto de comunicación al que este grupo poblacional está acostumbrado: prefieren comunicarse por mensajería instantánea, entre otras cosas, porque así son ellos quienes "controlan los tiempos de respuesta" y no se ven obligados a tomar una decisión en el momento.