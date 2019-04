La muerte en la era del narcisismo [ENG]

Cuando murió John McCain se leyeron comentarios como éste:"He aquí todo el tiempo que pasé con McCain. También soy cercano a su hija Meghan. Este es el halago que me dijo alguna vez. Le respondí esto. Voté por él todas estas veces. Estuve de acuerdo con él en estos temas, pero no en aquellos. Me cuesta describir cuánto dolor estoy sintiendo. He aquí una foto de cómo me veo de luto." Cuando muere alguien muchos tienden a demostrar el efecto que tuvieron en ellos pero la línea se desdibuja cuando viramos el foco del celebrado al celebrador.