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Mueren ahogadas cuatro personas en una playa de Oliva, Valencia, dos de ellas menores

Cuatro personas fallecieron la tarde de este sábado, dos de ellas menores de edad, ahogadas en la playa Aigua Morta de Oliva (Valencia), según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) en una nota. El comunicado informa de que a las 19.05 de este sábado entró un aviso por ahogamiento en la Playa Aigua Morta, hasta donde se desplazó un SAMU que confirmó el fallecimiento de cuatro personas: dos menores de 11 y 14 años, una mujer de 52 y un hombre de edad indeterminada.

| etiquetas: oliva , playas , ahogamientos , socorristas
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3 comentarios
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Cuñado #1 Cuñado
#0 La página solicitada no está disponible por haber cambiado la dirección (URL) o no existir.
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Wachoski #3 Wachoski *
#1 parece ser que hay un desmentido y están cambiando la noticia.... En otras fuentes se puede ver poco a poco

Menos mal,... Que parece que no es tan así, y fueron rescatadas... Veremos en breve

"Fuentes municipales de Oliva y de la Benemérita desmienten al servicio autonómico y explican que los bañistas, dos de ellos menores, fueron rescatados"

www.levante-emv.com/sucesos/2026/05/03/cuatro-personas-mueren-ahogadas
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menéame