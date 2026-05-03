Mueren ahogadas cuatro personas en una playa de Oliva, Valencia, dos de ellas menores

Cuatro personas fallecieron la tarde de este sábado, dos de ellas menores de edad, ahogadas en la playa Aigua Morta de Oliva (Valencia), según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) en una nota. El comunicado informa de que a las 19.05 de este sábado entró un aviso por ahogamiento en la Playa Aigua Morta, hasta donde se desplazó un SAMU que confirmó el fallecimiento de cuatro personas: dos menores de 11 y 14 años, una mujer de 52 y un hombre de edad indeterminada.