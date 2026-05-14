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Mueren 5 turistas italianos en uno de los peores accidentes de buceo en Maldivas

Mueren 5 turistas italianos en uno de los peores accidentes de buceo en Maldivas

Cinco turistas italianos han muerto mientras buceaban en el atolón de Vaavu, en Maldivas, en un accidente que podría ser el peor registrado en el país. Exploraban cuevas a 50 metros de profundidad y las causas aún se investigan, con varias hipótesis sobre la mesa.

| etiquetas: italianos , muertos , buceadores , maldivas
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6 comentarios
9 1 0 K 106 actualidad
pax0r #6 pax0r
que mueran simultáneamente cinco personas buceando es con toda probabilidad intoxicación por la mezcla de oxígeno y nitrógeno (nitrox) que estaban usando.
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jonolulu #3 jonolulu
¿Eran turistas o científicos? Se contradice el artículo

Los buceadores participaban en una inmersión desde el barco Duke of York Safari y, según las primeras informaciones, eran personas con experiencia, posiblemente implicadas en actividades de exploración científica.
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alpoza #2 alpoza
Bonito sitio para morir.
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traviesvs_maximvs #4 traviesvs_maximvs
#2 prefiero una cama
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sotillo #1 sotillo
Mala suerte
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menéame