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Muere tiroteado el cantaor flamenco Matías de Paula en Villanueva de la Serena

Muere tiroteado el cantaor flamenco Matías de Paula en Villanueva de la Serena

Los sanitarios lo han atendido en el lugar de los disparos, pero no han podido salvarle la vida

| etiquetas: badajoz , crimen
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