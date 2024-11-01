Muere Tania Doris a los 74 años, mito de la Revista y última gran Vedette de España  

El mundo del espectáculo español despide a una de sus figuras más icónicas. Tania Doris, La artista valenciana, considerada una de las reinas de la sensualidad elegante y la última gran supervedette de la revista española, ha muerto en Barcelona a los 74 años, dejando tras de sí una vida ligada al brillo de los escenarios, el glamour del Paralelo y una época irrepetible del teatro musical en España. La noticia ha provocado una profunda conmoción entre artistas, compañeros y amantes del género de revista. D.E.P.