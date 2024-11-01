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Muere Tania Doris a los 74 años, mito de la Revista y última gran Vedette de España

Muere Tania Doris a los 74 años, mito de la Revista y última gran Vedette de España  

El mundo del espectáculo español despide a una de sus figuras más icónicas. Tania Doris, La artista valenciana, considerada una de las reinas de la sensualidad elegante y la última gran supervedette de la revista española, ha muerto en Barcelona a los 74 años, dejando tras de sí una vida ligada al brillo de los escenarios, el glamour del Paralelo y una época irrepetible del teatro musical en España. La noticia ha provocado una profunda conmoción entre artistas, compañeros y amantes del género de revista. D.E.P.

| etiquetas: tania doris , revista , paralelo , varietés
4 0 0 K 69 cultura
4 comentarios
4 0 0 K 69 cultura
ronko #1 ronko
Aquellos tiempos meneantes en que ésto lo llevaba @camachosoft.
3 K 40
woody_alien #2 woody_alien
#1 Sic transit gloria mundi.
1 K 17
#3 Tensk
#1 ¿Se murió y no publicó su esquela?
0 K 11
ronko #4 ronko
#3 A saber.
0 K 8

menéame