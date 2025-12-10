·
Muere Robe Iniesta, el alma de Extremoduro, a los 63 años
Roberto Iniesta Ojea, conocido como Robe, el carismático fundador y alma de Extremoduro, ha muerto este miércoles a los 63 años
|
etiquetas:
:
robe
,
extremoduro
,
rock
,
transgresivo
12
3
10
K
4
cultura
#1
DatosOMientes
#0
Muliduplicada.
1
K
29
#3
capitansevilla
#1
no me sorprende, aunque no me ha salido nada al publicarla.
En cualquier caso, poco me parece para la pérdida que supone. Creo que Robe ha dejado huella en muchísimas personas. Su música es banda sonora de parte de mi vida.
D.E.P.
2
K
22
#2
pepel
www.meneame.net/story/ha-muerto-robe-iniesta-extremoduro
0
K
19
#5
capitansevilla
Banda sonora de parte de mi vida.
D.E.P. Robe.
Ya eres una estrellita pequeñita, pero firme
0
K
9
#4
magnifiqus
0
K
7
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
