Sleepy LaBeef, músico americano y pionero del rock and roll, ha muerto este jueves, 26 de diciembre, a los 84 años. Labeef grabó grandes temas de 'rockabilly' en los 50 y los 60, pero su gran éxito no llegó hasta 1968 con 'Every Day', que alcanzó el puesto número 73 en las listas de Billboard Country de los Estados Unidos y relanzó una carrera que alcanzó un éxito masivo en la década de los 70.