Muere Peter Watkins, icono del falso documental más combativo y politizado, a los 90 años

En 1964 dio mucho que hablar con Culloden, un falso documental que recreaba la batalla del mismo nombre de 1746. Dos años después BBC le produjo El juego de la guerra, centrado en especular cómo serían los efectos de un bombardeo atómico en Rochester en caso de evacuación obligatoria. Todo era ficticio, pero de una verosimilitud escalofriante con la que Watkins arremetía contra la proliferación de las armas nucleares en la Guerra Fría y las políticas de la destrucción mutua asegurada.