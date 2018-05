"Muere la persona más vieja del mundo": el titular que lees varias veces al año y que suele ser falso

El 22 de abril se conoció el fallecimiento de Nabi Tajima, una anciana japonesa que no sería noticia si no fuese por su edad. Se trataba de la persona más vieja del mundo, ya que tenía 117 años cuando murió. Pero no es la primera vez que vemos un titular igual o similar al que anunciaba el deceso de Tajima. Las informaciones sobre ancianos o ancianas que fallecen con edades impresionantes se repiten varias veces todos los años. Y en la mayoría de los casos no suelen ser ciertas.