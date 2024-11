Muere Pablo, el hombre agredido la noche de Halloween tras una discusión por una cerveza

Imagine salir una noche a pasárselo bien por el Centro. Halloween. Imagine que en la barra coincide con un tipo y que discuten por una tontería. Imagine que le agrede, que cae de espaldas y que se golpea la cabeza contra el suelo. Imagine que no vuelve a despertar. Que no regresa a casa. Que ahí se acaba todo, para siempre. Deje de imaginar. La secuencia tiene nombre. Pablo, de 36 años, natural de Jaén y vecino de Pedregalejo, ingresó el 1 de noviembre en el Hospital Regional con un traumatismo craneoencefálico severo que no ha logrado superar