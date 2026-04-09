Muere un niño de 12 años tras sufrir una agresión con arma blanca en Villanueva de la Cañada (Madrid)

El Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada ha confirmado el fallecimiento del menor de edad herido crítico este jueves, tras sufrir una agresión con arma blanca en el Centro Cultural de ese municipio madrileño. La Guardia Civil ha detenido al presunto autor, según informan la cadena SER y El País.
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¿ha sido un accidente, una agresión, dentro de la familia, estaba jugando...?
es.wikipedia.org/wiki/Cinco_W
www.elmundo.es/madrid/2026/04/09/69d7f8a9fc6c83d6148b4585.html
A título personal, te invito a leer mi historial de comentarios para que deduzcas que mi queja en #1 es un racismo encubierto.
Sorprende que la sea la Cadena Ser quien sostiene que no hay motivación criminal
Según las primeras pesquisas, el menor se encontraba ayer por la tarde en una clase de inglés en el centro cultural de la localidad cuando fue a los servicios, han indicado a EFE… » ver todo el comentario
www.huffingtonpost.es/sociedad/detienen-hombre-matar-punaladas-menor-1
Edito: Ah no, que en otra noticia dice que es un latinoamericano, que cosa más rara.
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