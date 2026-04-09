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Muere un niño de 12 años tras sufrir una agresión con arma blanca en Villanueva de la Cañada (Madrid)

Muere un niño de 12 años tras sufrir una agresión con arma blanca en Villanueva de la Cañada (Madrid)

El Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada ha confirmado el fallecimiento del menor de edad herido crítico este jueves, tras sufrir una agresión con arma blanca en el Centro Cultural de ese municipio madrileño. La Guardia Civil ha detenido al presunto autor, según informan la cadena SER y El País.

| etiquetas: muere , niño , agresión , arma , madrid
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20 comentarios
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Comentarios destacados:      
ombresaco #1 ombresaco
Ni un dato de cómo, por qué, quién... herido, traslado, muerto, condolencias...
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LisaPotter #2 LisaPotter
#1 ¿Qué andas buscando?
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ombresaco #3 ombresaco *
#2 cualquier dato... algo

¿ha sido un accidente, una agresión, dentro de la familia, estaba jugando...?

es.wikipedia.org/wiki/Cinco_W
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LisaPotter #5 LisaPotter
#3 No, en serio, ¿qué andas buscando?
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Noeschachi #6 Noeschachi
#5 Usar un hecho anecdótico para tachar a toda un grupo social de asesino: la población autista

www.elmundo.es/madrid/2026/04/09/69d7f8a9fc6c83d6148b4585.html
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ombresaco #18 ombresaco *
#16 en el enlace que aporta #6 lo comenta.

A título personal, te invito a leer mi historial de comentarios para que deduzcas que mi queja en #1 es un racismo encubierto.

Sorprende que la sea la Cadena Ser quien sostiene que no hay motivación criminal
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ombresaco #8 ombresaco
#5 ya te lo he dicho, saber algo de qué ha pasado en realidad. Cuando alguien muere de forma inesperada, la pregunta que hace todo el mundo es qué le ha pasado... Aquí no se dice, de lo que se supone, con buena fe, que el autor es malo, ya que lo de las 5 W y que estas preguntas son la esencia de una noticia, lo sé hasta yo, que no me dedico a ello.
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#7 Feliberto *
#2 Periodismo, recuerda el Qué, cuando, como, por qué... que enseñan en la escuela, pero se ve que en la carrera de periodismo no.
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Narmer #10 Narmer
#1 Nada, te dejan con la duda, la preocupación, el miedo y, finalmente, el odio. No hay nada como dejar que unas mentes preocupadas especulen y alimenten sus sesgos.
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ombresaco #11 ombresaco
#10 pues mi sesgo es que el periodismo y el creativo de publicidad cada vez se parecen más
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#16 kreator
El niño, de origen rumano, que fue apuñalado este jueves por la tarde en el centro cultural La Despernada, en Villanueva de la Cañada (Madrid), fue estabilizado por los servicios sanitarios y trasladado al Hospital 12 de Octubre donde ha fallecido esta noche, según ha confirmado el Ayuntamiento de la localidad.

Según las primeras pesquisas, el menor se encontraba ayer por la tarde en una clase de inglés en el centro cultural de la localidad cuando fue a los servicios, han indicado a EFE…   » ver todo el comentario
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Supercinexin #4 Supercinexin
Cómo tiene Madrid Ayuso, Dios mío. Menudo pozo de criminalidad.
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#20 Pitchford
Pues severos problemas mentales también debería ser motivo de expulsión si está aquí irregularmente. Que ya tenemos suficientes problemas mentales con los de aquí..
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#14 Tunguska08Chelyabinsk13
Muerte sobrevenida, por objeto punzante, en cuello, pecho y espalda.
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Aguarrás #12 Aguarrás
En la EGB presentabas "esto" como noticia y te llevabas un suspenso como una plaza de toros. :shit:
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kastanedowski #9 kastanedowski
Cuando no mencionan nada sobre el criminal ya sabemos quienes son.
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Jack29 #13 Jack29
#9 quienes, dime porfa
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#17 Meneante56 *
#13 austriacos, siempre son ellos.

Edito: Ah no, que en otra noticia dice que es un latinoamericano, que cosa más rara.
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Jack29 #19 Jack29 *
#17 es que la gente como tu suele meter la pata e igual te colabas. y como lo estaba viendo, iba a meterte un zasca, pero espero que aprendas de esto. Porque normalmente (normalmente quiere decir 8/10 veces) te vas a equivocar segun el INE.
Dale una pensada
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menéame