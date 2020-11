TITULAR COMPLETO: Muere una niña de coronavirus 15 horas después de ser diagnosticada tras no ser atendida por no tener "síntomas usuales". La batalla de Tagan contra el coronavirus duró apenas 15 horas. La pequeña, nacida en Texas (Estados Unidos), comenzó a sufrir vómitos y cansancio, pero no fue atendida por no mostrar "síntomas usuales" de Covid-19 a pesar de haber dado positivo en el test. La niña murió apenas unas horas más tarde.