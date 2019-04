Muere Nadja Regin, otra actriz de la saga 007 James Bond. Tenia 87 años

La actriz Nadja Regin, quien acompañó a Sean Connery en dos películas de James Bond, murió a los 87 años. La intérprete, nacida en Serbia en 1931, saltó a la fama en la década de 1960 cuando apareció en el éxito 007 From Russia With Love (1963) que protagonizó Seann Connery. También actuó con el famoso 007 en Goldfinger (1964), film que inmortalizó a la ex modelo y actriz británica Tania Mallet, quien interpretó el personaje de Tilly Masterson y que falleció el domingo 31 de marzo a los 77 años en Inglaterra.