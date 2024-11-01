Muere una mujer en un accidente de tráfico en Ourense y su marido fallece de un infarto tras recibir la noticia

La conductora de un automóvil, de 51 años, ha fallecido durante la noche de este miércoles tras una colisión frontal con una furgoneta en la localidad ourensana de Muiños, mientras que su marido ha muerto también de un paro cardíaco al recibir la noticia, han informado a EFE este jueves fuentes de la Guardia Civil. El siniestro se produjo en el punto kilométrico 5 de la carretera OU-1205 a las 23.00 horas del miércoles, cuando el Citroen Saxo que conducía la mujer, vecina de Requiás, chocó frontalmente contra un vehículo mixto Opel Combo…