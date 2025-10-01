·
Muere el mito: la mortalidad infantil admitida por el Gobierno cubano sube a casi 10 por cada 1.000 nacidos vivos
El emblema propagandístico oficial se esfuma en un país que ha perdido 100.000 habitantes más en 2024.
etiquetas
cuba
mortalidad infantil
miseria
dictadura
6
2
6
26
politica
14 comentarios
politica
Comentarios destacados:
#1
Macnulti_reencarnado
Ojo! Datos oficiales de la dictadura castrista. La realidad puede ser dramática.
5
51
#4
rojo_separatista
Felicidades, un país bloqueado y asfixiado empeora en estadísticas de mortalidad infantil. Se nota por el tono asqueroso de quien ha enviado este meneo, como celebrando una victoria, pero no sorprende a nadie, al fin y al cabo todos sabemos que el plan es asfixiar tanto a Cuba que la población se rebele contra su propio gobierno. Y recordemos que el mayor delito de Cuba es intentar construir una sociedad sin explotadores, ni explotados, es lo que no soportan algunos a los que otras dictaduras se la sudan completamente. Que asco me daría ser como determinadas personas cuyo mayor empeño en la vida es que el mundo sea un lugar peor.
2
27
#7
Macnulti_reencarnado
#4
bloqueo el que llevas en la cabezona, galán.
4
K
-14
#2
pozz
Si algo caracteriza a las dictaduras, es que suelen mentir en todo lo que pueden...
27
#10
aPedirAlMetro
#2
pues eso no deja muy bien al gobierno de tu amigo Trump
7
#3
bronco1890
Culpa del bloqueo por supuesto.
Solo un voto negativo en 10 minutos, se nos están apalancando.
26
#5
powernergia
#3
Es obvio que cualquier país con las restricciones exteriores que sufre Cuba estaría en una situación desastrosa.
Una vez más EEUU ha decidido cuáles son las dictaduras buenas y cuáles son las malas.
21
#9
Macnulti_reencarnado
#5
cuales son esas restricciones que sufre la dictadura cubana?
9
#11
aPedirAlMetro
#9
casi tan severas como las que sufre el oxigeno para llegar a tu cerebro
14
#14
powernergia
#9
news.un.org/es/story/2025/10/1540649
11
#8
Andreham
Cómo tiene que tener una persona la cabeza para celebrar que un país que no conoce, no le importa y no le sirve de nada que vaya bien o mal ha aumentado su indicador de mortalidad infantil.
25
#12
rojo_separatista
#8
, y lo peor de todo es que a Cuba la odian por intentar construir una sociedad sin explotados y sin las desigualdades que provoca el capitalismo, si fuese una sociedad asesina y explotadora les daría igual. Fíjate tú lo podridos que tienen que estar los mecanismos cerebrales de quienes piensan así.
17
#6
candonga1
Es muy fácil, echas una mirada a la isla vecina, no en Haití, no, en la democrática y capitalista República Dominica y... oh, sorpresa:
El titular del Servicio Nacional de Salud, doctor Mario Lama, destacó la reducción, el pasado año 2024, de la tasa de mortalidad neonatal e infantil a 13.08 y 15.92, respectivamente, por 1,000 nacidos vivos; cifra más baja que registra el país en los últimos 15 años, de acuerdo con datos del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Sinave).
presidencia.gob.do/noticias/sns-destaca-tasa-de-mortalidad-neonatal-e-
24
#13
BoosterFelix
No entiendo cómo el comunismo puede estar yendo tan mal allá si aquí en el Reino de España el comunismo es una herramienta indispensable para los toreros, para los curas, para los dueños de la banca, para los Borbones y, en definitiva, para todo lo que es esencial en el Reino de España.
Para todo lo demás tenemos aquí en el Reino de España capitalismo por un tubo, y ya veis lo bien que se lo están pasando los proletarios vasallos españoles con el capitalismo por no poder disfrutar del comunismo del que disfrutan toreros, curas, banqueros y Borbones.
9
