Una joven ha fallecido hoy después de haber sufrido una indisposición en el festival musical "The End of The World" de Mollerussa (Lleida). La mujer, de unos 30 años y sin documentación, se ha encontrado mal y al no responder a los primeros auxilios el servicio preventivo de ambulancia del festival la ha trasladado al Centro de Atención Primaria de Mollerussa, donde ha muerto debido a una parada cardiorrespiratoria.