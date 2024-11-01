Muere José Domínguez 'El Cabrero', el cantaor que forjó su leyenda de rebelde desde la Transición

El cantaor José Domínguez Muñoz, más conocido como 'El Cabrero', ha fallecido según ha informado su hijo El Crespo Zapata, también cantaor, a través de Facebook. “Con todo mi dolor tengo que comunicaros en nombre de mi familia el fallecimiento de mi padre, El Cabrero. La capilla ardiente se instalará en el Teatro Municipal de Aznalcóllar. Sabemos lo que supone esta pérdida para muchos de vosotros”, ha trasladado a través de esta red social.
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La religión del perdón, maldita sea por siempre junto con la trifecta abrahámica.
Un grande
A ni no me va el rollo framenco (ni entiendo) y desde la distancia y lo poco que le escuche (un festival de cante de las minas y poco mas) me parecía muy crudo y autentico (en comparación con otros que me parece que se recrean mas en lo estético o solo cogen el rollo flamemquito como algo identitario)
"Maldigo la poesía concebida como un lujo cultural por los humanos"
El ha hecho honor durante su vida.