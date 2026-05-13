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Muere Hilda Farfante, la voz del grito que se convirtió en el himno de los desaparecidos del franquismo

Sus padres, ambos maestros, fueron fusilados con un día de diferencia en 1936

| etiquetas: hilda farfante , memoria , justicia , franquismo , maestros
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3 comentarios
12 8 0 K 186 República
Esteban_Rosador #1 Esteban_Rosador *
Alguien dijo que la guerra civil la ganaron los curas y la perdieron los maestros.

Julio Anguita

Y ahora permitimos que la iglesia hunda sus garras en la educación, y se lo pagamos con dinero público, nuestro dinero. No van a necesitar provocar otra guerra civil, están ganando sin sacar las armas.
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#3 surco *
#1 Me parece una gran definición. Ni siquiera el fascismo en España terminaba de ser fascismo. El régimen de Franco era una dictadura militar, cortijera, meapilas, antisocialista y antiliberal. Y de todo eso viene que en España no tengamos una derecha europea. Salvo contadisimas excepciones, siguen con la mantilla y el caciquismo
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sotillo #2 sotillo
Maestros ejecutados por falange a las órdenes del clero por enseñar al pueblo a leer y a pensar, crímenes impunes y de los que sigue presumiendo la derecha de este país
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menéame