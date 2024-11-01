Muere el guitarrista "Chris Dreja" de "The Yardbirds", la "banda escuela" de Jeff Beck, Eric Clapton y Jimmy Page

Chris Dreja, el guitarrista rítmico fundador de The Yardbirds, una de las bandas más importantes del rock británico de los sesenta, ha fallecido a los 79 años tras una «larga enfermedad», según han informado sus familiares en la red social Threads. Su publicista David Stark lo ha confirmado con este mensaje en Facebook:« Descansa en paz Chris Dreja, guitarrista rítmico y bajista de Yardbirds, tras una larga enfermedad, a pocas semanas de cumplir 80 años.