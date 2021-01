Este domingo ha fallecido a los 78 años el cantante británico Gerry Marsden, que en 1963 y con su banda 'Gerry and the Pacemakers' hizo popular la canción 'You'll Never Walk Alone', convirtiéndola en un auténtico himno del fútbol, sobre todo del Liverpool y otros equipos como el Celtic de Glasgow o el Borussia Dortmund.