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Muere el futbolista ghanés Dominic Frimpong durante un asalto al autobús de su equipo

Muere el futbolista ghanés Dominic Frimpong durante un asalto al autobús de su equipo

El club se encontraba viajando de regreso a casa al ser interceptado por un grupo armado

| etiquetas: fútbol , asesinato , ghana
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