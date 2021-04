Muere de forma repentina a los 29 años la actriz Amii Lowndes

La joven actriz Amii Lowndes ha fallecido de forma repentina a los 29 años de edad debido a la SUPED, una causa de muerte relacionada con la epilepsia más frecuente. Conocida por su papel en la serie 'Doctor Who', entre otros trabajos en la pantalla, la joven colapsó en el jardín de la casa de sus padres sin que pudiese ser reanimada. A pesar de que había sufrido dos colapsos, los médicos no le diagnosticaron epilepsia hasta que falleció. Por ello, la joven no estaba tomando tratamiento.