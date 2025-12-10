edición general
Muere el extremeño Robe Iniesta, el alma de Extremoduro y leyenda del rock español

El icónico músico y poeta Robe Iniesta, fundador de Extremoduro, fallece a los 63 años, dejando un legado imborrable en la cultura hispana.

Travis_ #4 Travis_ *
DEP Grande Robe. Vaya dos días que llevamos, ayer Jorge de ilegales. No me esperaba ninguna de las dos.

De lo mejor que ha parido nuestro país musicalmente , me quedé con las ganas de haberle visto en directo (tenía entradas para su última gira, que tuvo que suspender).

He visto la noticia en redes sociales , pensaba que era otra noticia fake . Hoy es un día de luto para el rock, descansa maestro!
EBMer #2 EBMer
DEP, nunca me fascino su musica, pero deja un legado imborrable.
