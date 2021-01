Muere el cosplayer Jarod Nandin "South Park Guy" por COVID-19

Jarod Nandin, quien hizo el famoso cosplay del jugador de alto nivel de World of Warcraft de uno de los episodios más emblemáticos de South Park, “Make Love Not Warcraft“, lamentablemente falleció por COVID-19 vía Comicbook. Jarod Nandin era nada menos que una leyenda en la comunidad del cosplay. Apareció en los titulares en todas partes en 2013 cuando hizo cosplay del jugador de alto nivel de World of Warcraft del episodio “Make Love Not Warcraft” de South Park en Blizzcon.