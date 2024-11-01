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Muere el cantante italiano Gino Paoli, autor de 'Sapore di sale', a los 91 años

Muere el cantante italiano Gino Paoli, autor de 'Sapore di sale', a los 91 años

“Esta noche Gino nos ha dejado con serenidad y rodeado del afecto de sus seres queridos”, ha informado la familia en un comunicado remitido a los medios.

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