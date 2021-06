Muere B. J. Thomas, el cantante de "Dos hombres y un destino" y "Los problemas crecen"

El cantante B. J. Thomas, que ha fallecido en Arlington (Texas) a la edad de 78 años, deja una obra menor, pero destacable, dentro de la historia del pop en EE UU. De la misma manera, su huella permanece también en el cine gracias a películas como Dos hombres y un destino y Reservoir Dogs y a la serie Los problemas crecen. Nacido en Oklahoma en 1942, Thomas formó parte del grupo The Triumphs, con el que obtuvo su primer éxito gracias a una versión del I'm So Lonesome I Could Cry de Hank Williams. Llegado 1968, y ya en solitario, tuvo un...