Muere un agente de la Guardia Civil de 63 años durante el operativo de evacuación del crucero con hantavirus en Tenerife

El miembro del cuerpo armado fallece a causa de un infarto mientras participaba en la coordinación del operativo de traslado de los pasajeros del crucero en el Puerto de Granadilla. (Visible en modo lectura).
| etiquetas: muere , guardia civil , operativo , crucero , hantavirus
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Jajaa.
Y lo pone despues en la entradilla.
No es poca cosa.
nunca sabes cuando te toca...ni el día ni la hora.
Como sea lo mismo tenemos mayoría absoluta de los analfabetos negacionistas.
Descanse en paz, es un honor fallecer en acto de servicio a los demás.
Toda persona que trabaje (y que pague sus impuestos) ya está prestando un servicio a los demás (y a sí misma).