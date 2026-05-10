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Muere un agente de la Guardia Civil de 63 años durante el operativo de evacuación del crucero con hantavirus en Tenerife

Muere un agente de la Guardia Civil de 63 años durante el operativo de evacuación del crucero con hantavirus en Tenerife

El miembro del cuerpo armado fallece a causa de un infarto mientras participaba en la coordinación del operativo de traslado de los pasajeros del crucero en el Puerto de Granadilla. (Visible en modo lectura).

| etiquetas: muere , guardia civil , operativo , crucero , hantavirus
15 1 14 K 72 Sucesos
18 comentarios
15 1 14 K 72 Sucesos
Comentarios destacados:      
#3 moneslash
Que omitan en el titular lo del infarto es por algo?
12 K 153
#4 MPPC
#3 No, noooo, solo es casualidad. :-D
3 K 40
Enésimo_strike #12 Enésimo_strike
#3 en absoluto están buscando clicks, lo hacen desinteresadamente para que leamos más.
0 K 11
#13 daniMate
#3 si, para que te leas la noticia.
Si te dan toda la info en el titular ya no pinchas el enlace, no hay visitas y no cobran.

El periodismo es eso. Generar titulares que traigan visitas para mostrarte publicidad y que compres.
Jajaa.
1 K 22
#18 Tensk
#3 Hay que ser muy gilipollas si alguien piensa que fue por el virus.

Y lo pone despues en la entradilla.
0 K 10
txirrindulari #2 txirrindulari
Nos deja pocas espectactivas a los demás cuando este señor estaba rodeado de médicos y equipo sanitario
6 K 70
DarthMatter #8 DarthMatter
#2 Un infarto es un infarto.
No es poca cosa.
3 K 40
#7 laruladelnorte
Berto se encontraba en las inmediaciones de la carpa desde donde se coordinaban los movimientos de la Unidad de Helicópteros cuando se desplomó al suelo. A pesar de las maniobras de recuperación cardiorrespiratorias que se le practicaron sobre la marcha, el agente no reaccionaba, por lo que se recurrió a los médicos para hacer frente a la emergencia.

nunca sabes cuando te toca...ni el día ni la hora.
2 K 33
#11 fremen11
Ahora saldrán diciendo que porqué el Presidente del Gobierno ni Marlaska asistirán al entierro si ha fallecido en acto de servicio......
1 K 30
#1 lameth
Pues digo yo que casualidad.
Como sea lo mismo tenemos mayoría absoluta de los analfabetos negacionistas.
1 K 21
Oghaio #6 Oghaio *
#1 de un infarto
5 K 70
#10 lameth *
#6 Por eso. De todas formas esto va a hacer un mundo. Imagina que no le hacen autopsia o cualquier gilipollez.
0 K 10
Oghaio #14 Oghaio
#10 viendo el nivel al que hemos llegado, no me extrañaría.
0 K 20
rojo_separatista #15 rojo_separatista
#10, hay que ser subnormal para pensar que un virus cuyo período medio de incubación antes de presentar síntomas es de 3 semanas y que su cuadro es respiratorio, puede causar una muerte fulminante al instante. No invertiría mucho tiempo en eso.
0 K 12
Catacroc #17 Catacroc
#1 Repentinitis. Te lo puedo adelantar yo. Seguro que estaba vacunado y al acercarse a las fuentes del virus 5G que nos quieren colar ahora se le ha activado y le ha provocado el infarto. :tinfoil:
0 K 10
UnMeroEspectador #5 UnMeroEspectador
Nada tiene que ver su fallecimiento con el virus. Por lo que dice la noticia no pudieron sacarle de la parada ni los médicos con los medios allí presentes.

Descanse en paz, es un honor fallecer en acto de servicio a los demás.
1 K 21
DarthMatter #9 DarthMatter *
#5 Estaba currando. Como cualquier otro día. Era su obligación. D.E.P.
Toda persona que trabaje (y que pague sus impuestos) ya está prestando un servicio a los demás (y a sí misma).
2 K 20
Toranks #16 Toranks
Y queremos subir la edad de jubilación a los 70. Así nos va a ir.
0 K 10

menéame