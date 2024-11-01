Muere Adolfo Fernández, actor de 'Policías', 'Águila Roja' y 'Todo es silencio', a los 67 años

El actor, productor y director de teatro Adolfo Fernández ha fallecido este viernes a los 67 años, en Madrid, a causa de un cáncer. El intérprete alcanzó gran popularidad gracias a su trabajo en series como Policías, Águila Roja, La noche más larga, Amar es para siempre y Machos alfa. Su trayectoria incluye un extenso trabajo en cine y en el teatro, donde dejó su impronta tanto encima como detrás de los escenarios. Entre las películas en las que participó están Hable con ella de Pedro Almodóvar, Mataharis de Icíar Bollaín y Todo es silencio de