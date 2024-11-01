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Muere un adolescente palestino tiroteado por las fuerzas de Israel durante un ataque de colonos en Cisjordania

Muere un adolescente palestino tiroteado por las fuerzas de Israel durante un ataque de colonos en Cisjordania

Un adolescente palestino ha muerto este miércoles tras ser tiroteado por las fuerzas de seguridad de Israel

| etiquetas: israel , cisjordania , genocidio
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2 comentarios
11 2 0 K 90 actualidad
javibaz #1 javibaz
Es asesinado.
2 K 38
#2 pirat *
Será otro encargo de algún yanki adinerado que necesitaría
sus órganos salvables para alguno de sus vástagos.
0 K 9

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