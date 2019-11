Muere el actor Michael J. Pollard, nominado al Óscar por “Bonnie & Clyde”

El actor estadounidense Michael J. Pollard, que recibió una nominación al Óscar por “Bonnie & Clyde” (1967) y que también era conocido por otras cintas como “House of 1000 Corpses” (2003), falleció a los 80 años. El director Rob Zombie confirmó este viernes la muerte del intérprete en su cuenta oficial de Facebook sin detallar el lugar y el día del fallecimiento. The New York Times aseguró, por su parte, que Pollard falleció el jueves en un hospital de Los Ángeles (EE.UU.).