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Muere a los 99 años el actor Jack Taylor, leyenda del cine de terror español  

El intérprete de películas como ‘Conan, el bárbaro’, ‘Necronomicón’, ‘Mil gritos tiene la noche’ o ‘La novena puerta’, acababa de publicar sus memorias, que iba a presentar en junio

| etiquetas: jack taylor , cine , terror , fallecimiento
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