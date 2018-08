Muere a los 96 años la poetisa cubana Carilda Oliver

La reconocida poetisa cubana Carilda Oliver Labra, Premio Nacional de Literatura en la isla, murió en su natal Matanzas (oeste) a los 96 años, confirmaron medios oficiales del país caribeño. La autora del célebre "Me desordeno amor, me desordeno" falleció este miércoles y sus restos ya fueron cremados, anunció la televisión estatal cubana en un breve reporte, que no especificó la causa de la muerte de la escritora, considerada una de las principales voces femeninas de la poesía en Cuba.