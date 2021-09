Muere a los 89 años Melvin Van Peebles, icono del cine afroamericano

"El director y escritor Melvin Van Peebles, destacada figura del cine afroamericano que se distinguió por sus películas del movimiento cinematográfico blaxplotation (explotación negra), falleció el martes a los 89 años de edad en Nueva York (...) era conocido por haber dirigido producciones como las cintas indie clásicas Sweet Sweetback’s Baadasssss Song -que será proyectada esta semana en el Festival de Cine de Nueva York con motivo de su 50 aniversario-, The Story of a Three-Day Pass, Watermelon Man y Don’t Play Us Cheap"