Muere a los 81 años Anna Balletbó, la diputada embarazada que salió del Congreso durante el golpe del 23-F

| etiquetas: gaza , balletbo , 23f , tejero , sionismo
mahuer #2 mahuer
Muere a los 81 una diputada embarazada. El becario haciendo d ellas suyas?
Nitanmal #3 Nitanmal
#2 Lo que cambia el orden de las palabras... Anda que poner a Yoda a hacer titulares
Wintermutius #11 Wintermutius
#2 Bueno, tiene su gracia. Un poco más y muere antes que Tejero :troll:
Apotropeo #12 Apotropeo
#2 espero que el neonato esté bien
Pacofrutos #5 Pacofrutos
El diario "El Mundo" aguardará a la misa funeral, si la hubiera, o a recibir el parte de defunción, antes de publicar la noticia ya que prefieren contrastar las noticias, sobre todo si se refieren a personas que, por lo que sea, han estado relacionadas de un modo u otro con el intento de golpe de estado del 23-F.
#9 poxemita
#8 tu madre me succionó tan fuerte que me dejó bizco, y así a ver quien apuntaba al enemigo con eficacia.
Professor #10 Professor
"las damas primero", (Antonio Tejero, Teniente Coronel)
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo *
la muy hija de puta se le pegó el hijoputismo del Tejero golpista y se dedicó con una fundación a montar hoteles de lujo en Gaza: www.racocatala.cat/forums/fil/145470/sociata-anna-balletbo-impulsa-gaz (sí, la PSOE está homenajéandola y diciendo que si demócrata, que si comprometida y blablablá... qué asco dan!) y sí, la Cadena SER NO te va a contar esto de Annita, no hacen periodismo sino lameculismo
Pertinax #6 Pertinax *
#1 ¿Sabes que ese hotel estaba gestionado por Fundació Internacional Olof Palme y los mismos palestinos? De hecho, se construyó en base a acuerdos entre Hamás e Israel, y al parecer ha alojado tanto a diplomáticos internacionales como a presos palestinos. No tiene nada que ver con lo que prerendes sugerir.

No, no lo sabes porque eres de los que te crees a e-noticies. Que vaya tela.
Professor #4 Professor
Tejero, no te has ido solo, mi Teniente Coronel, siempre a tus órdenes!!

Tejero, presente!

Viva España, Arriba España!
#7 poxemita
#4 joder, había leido presidente, y a él los presidentes no le gustan, prefiere los caudillos.
Professor #8 Professor
#7 tu no has ido a la mili, es evidente. Ahora lo que querria saber es porqué libraste, por homosexual, por atrofia testicular o por inteligencia borderline, todas causas de librar la mili.
