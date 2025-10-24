·
6
meneos
40
clics
Muere a los 81 años Anna Balletbó, la diputada embarazada que salió del Congreso durante el golpe del 23-F
Muere a los 81 años Anna Balletbó, la diputada embarazada que salió del Congreso durante el golpe del 23-F
|
etiquetas
:
gaza
,
balletbo
,
23f
,
tejero
,
sionismo
5
1
1
K
44
actualidad
12 comentarios
#2
mahuer
Muere a los 81 una diputada embarazada. El becario haciendo d ellas suyas?
1
K
18
#3
Nitanmal
#2
Lo que cambia el orden de las palabras... Anda que poner a Yoda a hacer titulares
0
K
10
#11
Wintermutius
#2
Bueno, tiene su gracia. Un poco más y muere antes que Tejero
0
K
6
#12
Apotropeo
#2
espero que el neonato esté bien
0
K
8
#5
Pacofrutos
El diario "El Mundo" aguardará a la misa funeral, si la hubiera, o a recibir el parte de defunción, antes de publicar la noticia ya que prefieren contrastar las noticias, sobre todo si se refieren a personas que, por lo que sea, han estado relacionadas de un modo u otro con el intento de golpe de estado del 23-F.
0
K
16
#9
poxemita
#8
tu madre me succionó tan fuerte que me dejó bizco, y así a ver quien apuntaba al enemigo con eficacia.
0
K
10
#10
Professor
"las damas primero", (Antonio Tejero, Teniente Coronel)
0
K
6
#1
YSiguesLeyendo
*
la muy hija de puta se le pegó el hijoputismo del Tejero golpista y
se dedicó con una fundación a montar hoteles de lujo en Gaza
:
www.racocatala.cat/forums/fil/145470/sociata-anna-balletbo-impulsa-gaz
(sí, la PSOE está homenajéandola y diciendo que si demócrata, que si comprometida y blablablá... qué asco dan!) y sí, la Cadena SER NO te va a contar esto de Annita, no hacen periodismo sino lameculismo
3
K
-9
#6
Pertinax
*
#1
¿Sabes que ese hotel estaba gestionado por Fundació Internacional Olof Palme y los mismos palestinos? De hecho, se construyó en base a acuerdos entre Hamás e Israel, y al parecer ha alojado tanto a diplomáticos internacionales como a presos palestinos. No tiene nada que ver con lo que prerendes sugerir.
No, no lo sabes porque eres de los que te crees a e-noticies. Que vaya tela.
3
K
41
#4
Professor
Tejero, no te has ido solo, mi Teniente Coronel, siempre a tus órdenes!!
Tejero, presente!
Viva España, Arriba España!
1
K
-9
#7
poxemita
#4
joder, había leido presidente, y a él los presidentes no le gustan, prefiere los caudillos.
0
K
10
#8
Professor
#7
tu no has ido a la mili, es evidente. Ahora lo que querria saber es porqué libraste, por homosexual, por atrofia testicular o por inteligencia borderline, todas causas de librar la mili.
0
K
6
Ver toda la conversación (
12
comentarios)
