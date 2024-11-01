Muere a los 41 años Juan Pedro Franco, el mexicano que llegó a ser el hombre más obeso del mundo

Franco, que obtuvo un récord Guinness en 2017 por pesar más de 1,300 libras, había conseguido disminuir su peso hasta las 400 libras tras un largo proceso de recuperación. “En los últimos días, su estado de salud se vio comprometido a causa de una infección renal que evolucionó con complicaciones sistémicas, lo que derivó en su fallecimiento mientras se encontraba hospitalizado” en el estado de Aguascalientes del que era originario, señaló el doctor José Antonio Castañeda.