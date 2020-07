Entre sus múltiples trabajos para televisión destaca la serie The Dark Man, emitida por la BBC en 1961 y protagonizada por él mismo interpretando a un taxista de las Indias Occidentales en el Reino Unido. Posteriormente aceptó papeles menores en series como A Man from the Sun (historia que abordaba el racismo en el entorno laboral), Danger Man, The Prisioner, y apareció en multitud de seriales de los años 90.