Mientras el año pasado dos ciclones arrasaban el norte de Mozambique, «en el sur no tenemos agua. La gente me dice “padre, antes todos los meses había lluvia”». De hecho, lo habitual es que hubiera dos cosechas al año. Por aquel entonces, «no había hambre». Con la sequía de los últimos años, en Xai-xai «este año no se ha conseguido nada».