Movistar+ y el limbo de la cancelación para enmascarar el fracaso  

Ni cancelada ni renovada, ni tampoco lo contrario. Ese es el estatus de muchas de las series de Movistar+ de las que no quieren aclarar su futuro. En ese limbo están, por ejemplo, Instinto, Justo antes de Cristo o la reciente Hierro. En todas ellas hay, me consta, voluntad por parte de los creadores de seguir adelante. Imagínate, le colocas una serie a la división televisiva de Telefónica y cómo no vas a querer aprovechar el golpe de suerte con, al menos, otra temporada. Pero Movistar+ prefiere no ser clara ni dar titulares en este sentido.