Aún así, la relación Obama-Netanyahu no fue tan buena en los últimos años del mandato del (ex) presidente. ¿Conseguirá Biden reducir la tensión y satisfacer a Irán, Israel y Arabia Saudí? ¿Podrá levantar todas las sanciones como (en teoría) hizo Obama, y firmar el acuerdo nuclear tal y como está sin modificaciones? Quizá sea demasiado pronto para saberlo, pero los indicios hasta ahora no son prometedores.