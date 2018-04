El movimiento feminista moderno está infantilizando a la mujer

La idea de que somos víctimas dentro de nuestra propia sociedad es degradante. No me siento como una víctima y no actúo como tal. Pero parece que el victimismo es una insignia colectiva que todas podemos llevar por el simple hecho de ser mujer, y para aquellas que impulsan este movimiento, la llevamos nos guste o no. Nos despojan de nuestra responsabilidad personal. Sugieren que cada aspecto de nuestras vidas, incluso hasta nuestros propios pensamientos, son el resultado de una cultura construida por los hombres e impuesta a las mujeres.