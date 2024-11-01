Movimiento 15‑M: 15 años de una protesta que cambió la política española

Se cumplen 15 años desde que miles de ciudadanos y ciudadanas ocuparon las calles y plazas en una movilización inédita en la historia de España. El Movimiento 15-M, también conocido como movimiento de los indignados, no fue la primera ocasión en que un sector de la sociedad salía de forma masiva a la calle para trasladar sus inquietudes y demandas a las autoridades. Su carácter novedoso residió, más bien, en que muchos de sus participantes permanecieron acampados en lugares simbólicos del paisaje urbano.
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Hay mil cosas que me gustaría decir, pero como no tienes la culpa no te haré leerlas , aunque sí hay una que creo importante que se sepa, que se estudie.
El 15M no desapareció sin más, no terminó en tal o cual partido político, terminó en los BOE y en los boletines de las comunidades, en las tesis doctorales de peña que ahora en catedrática, en… » ver todo el comentario