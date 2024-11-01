Movimiento 15‑M: 15 años de una protesta que cambió la política española

Se cumplen 15 años desde que miles de ciudadanos y ciudadanas ocuparon las calles y plazas en una movilización inédita en la historia de España. El Movimiento 15-M, también conocido como movimiento de los indignados, no fue la primera ocasión en que un sector de la sociedad salía de forma masiva a la calle para trasladar sus inquietudes y demandas a las autoridades. Su carácter novedoso residió, más bien, en que muchos de sus participantes permanecieron acampados en lugares simbólicos del paisaje urbano.