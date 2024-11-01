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Movimiento 15‑M: 15 años de una protesta que cambió la política española

Se cumplen 15 años desde que miles de ciudadanos y ciudadanas ocuparon las calles y plazas en una movilización inédita en la historia de España. El Movimiento 15-M, también conocido como movimiento de los indignados, no fue la primera ocasión en que un sector de la sociedad salía de forma masiva a la calle para trasladar sus inquietudes y demandas a las autoridades. Su carácter novedoso residió, más bien, en que muchos de sus participantes permanecieron acampados en lugares simbólicos del paisaje urbano.

| etiquetas: aniversario , 15m , protesta , indignados
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3 comentarios
8 1 0 K 84 actualidad
XtrMnIO #1 XtrMnIO
Desgraciadamente después se transformó de un movimiento social a un movimiento identitario.
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sotillo #2 sotillo
#1 Pero logró sacar toda la mierda de gobierno, fuerzas policiales y judiciales para desmantelar un movimiento social desde las instituciones del Estado y de los poderes económicos
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TipejoGuti #3 TipejoGuti *
Como quicemayista anuncio mi voluntad de acampar en este post y charlar del 15M con todo dios, así en círculo que nos veamos las caras.
Hay mil cosas que me gustaría decir, pero como no tienes la culpa no te haré leerlas xD , aunque sí hay una que creo importante que se sepa, que se estudie.
El 15M no desapareció sin más, no terminó en tal o cual partido político, terminó en los BOE y en los boletines de las comunidades, en las tesis doctorales de peña que ahora en catedrática, en…   » ver todo el comentario
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menéame