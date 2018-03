"La movilización de las mujeres tiene que tener consecuencias"

Justa Montero (Comisión 8M) y Soledad Gallego-Díaz reclaman cambios reales tras el éxito de la huelga feminista. De cara al futuro, Montero y Gallego-Díaz comparten que deben producirse cambios no solo legales si no también en la sociedad. "No queremos gestos, queremos compromisos legales, que cambien las leyes, que haya recursos... pero también cambios en los comportamientos, actitudes y en las ideas que determinan nuestro día a día". Montero cree que el apoyo mostrado por muchos hombres a las protestas del 8 de marzo "es muy esperanzador". En