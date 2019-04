Por qué la Movida madrileña fue un auténtico truño  

La Movida le vino de puta madre al poder, ya que en sus mensajes la crítica político-social era inexistente, fomentando en cambio valores neoliberales tales como el individualismo y el consumismo extremo. Compárese, a modo de ejemplo, el tema de The Clash, Lost in the supermarket, con el infumable pastiche Horror en el Hiperpermercado, de Alaska y los Pegamoides. La primera canción es un himno supercrítico con el consumismo, mientras que la segunda se limita a un lamentable ejercicio de frivolidad y oligofrenia musical.