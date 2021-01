Los motivos para vacunarnos contra la covid-19 van mucho más allá del beneficio personal

Cada persona que no se vacune, aunque su riesgo de contraer covid-19 fuera bajo, pone en riesgo al resto. No solamente al sector de población más vulnerable (que podría protegerse si a esas personas sí se les vacuna), sino a toda la población. Esto incluye a gente que ni siquiera sabemos cómo es de vulnerable porque aún no conocemos muchos de los factores que marcan las diferencias tan enormes que existen en la susceptibilidad de sufrir la versión más grave de la enfermedad.