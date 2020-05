Qué motivos psicológicos puede haber tras la negación a llevar mascarillas

Desde el inicio de la pandemia provocada por el coronavirus ha sido uno de los temas más polémicos y recurrentes: ¿mascarillas sí o mascarillas no? El propio Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, se manifestaba al respecto una vez más el pasado martes 12 de mayo: “El uso de mascarillas no lo puede hacer todo el mundo de la misma manera, hay colectivos donde el uso no es fácil”, decía en referencia a personas que, por ejemplo, sufren de ansiedad.