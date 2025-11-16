edición general
El motín de Kronstadt, la rebelión de rojos contra Lenin que supuso el sangriento inicio del régimen comunista

Apenas tres años después del triunfo de la Revolución de octubre de 1917, el Gobierno bolchevique encabezado por Lenin y Trotski empezaba a perder adeptos. A la delicada situación económica que atravesaba Rusia, derivada del comunismo de guerra, se le sumó el descontento social ante el autoritarismo creciente que el Partido Comunista ejercía sobre aquellos que osaban alzar la voz contra las injusticias sufridas.

Yepyop #1 Yepyop
Basura, voto sensacionalista.
Yepyop #3 Yepyop
Está claro que a los fascistas como tú les suele gustar más la revolución francesa, esa sí era una buena revolución liberal no?

Espabila.
silvano.jorge #7 silvano.jorge
Sin que el titular deje de ser verdad, que los leninistas traicionaron la revolución, el dewater es un medio de mierda.
Veelicus #8 Veelicus
#7 El problema es que cuando todavia no se habian apagado las llamas de la revolucion estallo la guerra civil donde uno de los bandos estaba apoyado por occidente, otro de los motivos por lo que los rusos no se fian un pelo de occidente, y mucha gente aqui no entiende.
#2 El_dinero_no_es_de_nadie *
Porque la izquierda le llama revolución a lo que es un golpe de estado.

El golpe de estado de octubre de 1917 se hizo para que no se celebrarán las elecciones de diciembre.

Revolución del 34, no golpe de estado del 34 contra el gobierno elegido democráticamente
Andreham #4 Andreham
#2 Tranquilo, tienes suerte de que la izquierda no sea como los tuyos.
#5 rogerillu
#2 golpe de estado contra el gobierno ruso democráticamente elegido, verdad? No como el glorioso alzamiento nacional, que fue algo necesario para sacar a un gobierno ilegítimo, como el que hay ahora más o menos.
#6 El_dinero_no_es_de_nadie *
#5 Golpe de estado antes de las elecciones para que no se eligiera un gobierno democráticamente.

El alzamiento nacional también fue otro golpe de estado, no hay ninguna duda.

Eso no quita lo que decía, que los otros golpes de estado los llamen revolución.
