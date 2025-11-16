El motín de Kronstadt, la rebelión de rojos contra Lenin que supuso el sangriento inicio del régimen comunista

Apenas tres años después del triunfo de la Revolución de octubre de 1917, el Gobierno bolchevique encabezado por Lenin y Trotski empezaba a perder adeptos. A la delicada situación económica que atravesaba Rusia, derivada del comunismo de guerra, se le sumó el descontento social ante el autoritarismo creciente que el Partido Comunista ejercía sobre aquellos que osaban alzar la voz contra las injusticias sufridas.