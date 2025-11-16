El motín de Kronstadt, la rebelión de rojos contra Lenin que supuso el sangriento inicio del régimen comunista

Apenas tres años después del triunfo de la Revolución de octubre de 1917, el Gobierno bolchevique encabezado por Lenin y Trotski empezaba a perder adeptos. A la delicada situación económica que atravesaba Rusia, derivada del comunismo de guerra, se le sumó el descontento social ante el autoritarismo creciente que el Partido Comunista ejercía sobre aquellos que osaban alzar la voz contra las injusticias sufridas.
| etiquetas: motín de kronstadt , rebelión , rojos , contra , lenin , urss , historia
Espabila.
El golpe de estado de octubre de 1917 se hizo para que no se celebrarán las elecciones de diciembre.
Revolución del 34, no golpe de estado del 34 contra el gobierno elegido democráticamente
El alzamiento nacional también fue otro golpe de estado, no hay ninguna duda.
Eso no quita lo que decía, que los otros golpes de estado los llamen revolución.