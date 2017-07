Mosul: Los niños se enfrentan a traumas persistentes por la época vivida bajo el Dáesh

Las cicatrices psicológicas durarán años para los niños de la ciudad de Mosul por la época vivida bajo el Dáesh. "A veces me despierto en la noche pensando en esta escena, no creo que alguna vez lo olvide. Nunca olvidaré su cara" Mustafa, 10 años (...) "Dáesh no sólo ha destruido mi vida, sino que ha destruido el futuro de toda una generación" Fatma, 14 años (...) "Estábamos rodeados de oscuridad, nada delante de nosotros tenía la apariencia de luz" Anjia, 15 años...