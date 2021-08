Los Mossos investigan una explosión en el Hotel Petit Palace de Barcelona

Una fuerte explosión ha sacudido este lunes el hotel Petit Palace de Barcelona, ubicado junto al mercado de la Boqueria, cerca de la Rambla. Los Mossos han acordonado la zona e informan de que no hay heridos graves ni daños estructurales en el edificio La investigación del suceso está abierta pero, en principio, los Mossos no ven relación con la coincidencia de los atentados yihadistas del 17-A en Barcelona, aunque todavía no se descarta ninguna hipótesis. La fuerza de la explosión lleva a pensar que no hay un móvil terrorista tras el suceso.