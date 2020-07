Los mossos imputados por agresión racista de Manresa piden archivar el caso y que la víctima no pueda identificarlos

El juez acordó el pasado 15 de mayo proceder a una rueda de reconocimiento de los seis agentes investigados tras varios intentos infructuosos a lo largo de un año de instrucción para identificar cuántos mossos de los seis investigados insultaron y amenazaron a la víctima. A día de hoy todavía no se sabe qué mosso profirió cada uno de los insultos y amenazas racistas y cuántos presenciaron la agresión sin frenarla: los agentes investigados se han acogido a su derecho a no declarar y sus superiores han alegado que no pueden identificar las voces.